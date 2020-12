Lettere/ “Fontanabuona, tunnel indispensabile”

Da Alice Mell riceviamo e pubblichiamo



Con riferimento alla lettera che asserirebbe l’inutilità dell’opera, concordo sul fatto che ad ogni tornata elettorale se ne sia stata fatta una bandiera. Ritengo che un’opera del genere che, da quel che mi dicono sarebbe da realizzare su una vecchia galleria preesistente, sarebbe un toccasana per riportare in vita le decine di unità commerciali ed artigianali dismesse, soprattutto nell’alta vallata, la cui prima necessità è un collegamento agevole soprattutto con la costa di mezzo, che la renda raggiungibile evitando la 333 di Uscio che è solo per stomaci forti.

Quanto alla ciclabile in stato di abbandono e mi pare neanche mai completata, forse sarebbe stata da valutare l’opportunità di un’opera priva di utilità economica, posto che la vena della vallata prima di essere turistica deve tornare ad essere artigianale e commerciale, e scommetto che tanti che come me la percorrono quotidianamente per lavoro non l’hanno neanche mai visitata.

Ogni opportunità di realizzare infrastrutture non è mai sprecata, soprattutto se priva di impatto ambientale come questa, al contrario di altre di cui si sta discutendo da anni animatamente. La mia opinione.