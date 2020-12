Lettere/ “Fontanabuona, il tunnel è davvero necessario?”

Da Claudio Toso riceviamo e pubblichiamo

In risposta alla lettera che asserisce l’utilità del tunnel per dare sfogo alle attività artigianali cui la Val Fontanabuona sarebbe vocata, vorrei rispondere chiedendo a quali attività artigianali si fa riferimento?? L’ardesia è ormai del tutto abbandonata, le pochissime attività commerciali presenti in alta valle hanno sicuramente più interesse a scendere dalle Ferriere verso Genova che non scendere per poi trovarsi a Rapallo e tornare comunque verso Genova. A livello turistico la Valle ha pochissime strutture per l’accoglienza e quindi ??? A chi servirebbe il tunnel……???? Alle attività pseudo agricole legate a nocciola e altri prodotti locali?? Non credo tenuto conto del ridotto volume di affari che le contiene e che non viene certo lasciata in loco. Per non parlare della enorme bufala dell’mpatto ambientale zero…. un’opera di tale portata come potrebbe avere zero impatto ambientale??? Solo per costruirla si parla di migliaia di tonnellate di materiali spostati, lavorati, inquinamento, moltissima energia per tenere illuminato il tunnel….. questo impatto come si chiama???? E come la costituirebbero usando una galleria già esistente….. mai sentita una cosa del genere…!!!! Il tunnel sarebbe delle dimensioni di una grande galleria autostradale e al momento non esiste nulla di simile da utilizzare, ne tantomeno esistono svincoli o viadotti autostradali …. salvo che non li abbiamo costruiti stanotte a Moconesi……!!!! La differenza tra la costruzione di tale eco-mostro e l’esistenza di una ciclabile che con pochi soldi potrebbe essere ben mantenuta, dotata di punti di ristoro, che possa incentivare la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, magari abbinata alle attività ricettive esistenti per incentivare turismo lento di famiglie e gruppi, questo si porterebbe un bel po’ di ossigeno alla vallata…..Solo per fare un esempio di vicinato a Sestri Levante il ciclo trekking in dieci anni ha portato migliaia di appassionati nelle colline circostanti e che questi progetti funzionano benissimo, se ne sono accorti anche gli amministratori locali che annualmente dedicano spazi e organizzano manifestazioni ed eventi dedicati a tali attività che sono diventate di grande ritorno economico e pubblicitario per molteplici fattori. Se “qualcuno”non lo capisce o non lo vuol vedere …..forse sarebbe il momento di aprire un po’ gli orizzonti personali , provare a inforcare una bici e smetterla con i soliti mugugni…. il futuro è green e non un tunnel!!!!!!!

Altre vallate hanno trovato una propria identità: la Val di Vara col biologico; la Val Graveglia con l’enogastronomia e prodotti a chilometri 0; la Val d’Aveto con il turismo. La Fontanabuona viveva di ardesia finché questo mercato ha retto. Fino all’anno scorso Expò, che avrebbe dovuto essere la vetrina di prodotti locali e del ritorno alla terra, aveva banchi di di altre regioni. Ma la maggioranza dei sindaci sembra soddisfatta.

La Fontanabuona tuttavia è sempre più distante. Le strade per arrivarci sempre più intasate e pesano i limiti di velocità e di sorpasso imposti, anziché adeguare la viabilità. Il tunnel rappresenterebbe una “scorciatoia” per attirare turisti senza imprimere alla zona una sua caratteristica e per agevolare i pendolari e i trasportatori. Ma resterà il tunnel delle illusioni. Lo dimostra la storia della “galleria esistente”, tesi su cui insisteva un ex sindaco di Lorsica. Si trattava del buco che porta l’acqua dal torrente Lavagna a Rapallo; secondo il sindaco bastava allargarlo un po’ per farne uno svincolo che tra l’altro sarebbe arrivato a Rapallo in via Betti. (m.m.)