Lettere/ “Fontanabuona e un tunnel inutile”

Da Claudio Toso riceviamo e pubblichiamo

Mentre alcuni esponenti politici regionali si strappano le vesti perché nel piano del recovery found non è stato inserito il progetto del tunnel della Fontanabuona, io gongolo perché i cittadini liguri fortunatamente non dovranno sobbarcarsi ulteriori spese per la costruzione e la manutenzione di un opera che dall’analisi costi-benefici sembra essere tutto tranne che ..necessaria!!!! Vorrei vedere se gli stessi amministratori si sono indignati allo stesso modo quando hanno constatato che il presidente della Regione Liguria ha deciso di triplicare i fondi destinati allo staff per un esborso per la cittadinanza di circa 7 milioni di euro da qui a fine legislatura…!!!! Mi domando se era così indispensabile in un tale momento di incertezza economica in cui molte famiglie si trovano a far fronte alle esigenze primarie raschiando il fondo dei risparmi e con la cassa integrazione a fare da sfondo alle luminarie….???? È del tutto evidente che qualcosa non funziona in questo sistema…. buon senso cercasi!!!! E ricordo ai grandi sognatori che proprio dalle parti di Moconesi dove vorrebbero costruire l’ingresso del tunnel faraonico, passa parte della ciclovia dell’ardesia che giace in stato di evidente abbandono e sembra essere il baluardo del disinteresse politico a cui tutto è destinato finita l’euforia delle elezioni…. buonanotte e grazie dell’ennesimo schiaffo!