Le ricette di Renzo Bagnasco: cobeletti e pandolce

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricette di dolci natalizi

Cobeletti pasticcini

Ingredienti: 400 gr di farina, 250 gr di burro,150 gr di zucchero, poco latte, 1 uovo o, in alternativa reperire la pasta frolla in commercio, 1 cucchiaino di Marsala, marmellata dura di cotogne.

Esecuzione: per la pasta frolla unire alla farina lo zucchero e poco latte; unirvi quindi l’uovo e il Marsala: tirata la sfoglia sottile, rifasciare l’interno degli appositi stampini già imburrati e lasciare ancora un po’ di pasta pere poi sigillare il coperchio. Riempirli con la marmellata e coprire con un dischetto di pasta da sigillare con le dita a quella sporgente dallo stampino; infornare a fuoco medio per 15/20 ‘ e servirli spolverati di zucchero.

L’insolito nome pare derivi dai vecchi stampini che erano a forma di un “cappelletto” cobelletto per l’appunto. Sulle sue origini Rapalline ne da conferma la Denominazione Comunale d’Origine o De. CO rilasciata nel 2012 dal Comune di Rapallo che regolamenta pure le dimensioni delle formelle metalliche utilizzabili. Tutti i nostri manicaretti sono descritti come si facevano in famiglia, Oggi l’industria o i laboratori locali possono apportarvi delle variazioni.

Anche alla tradizionale Fiera genovese di Sant’Agata i cobeletti non potevano mancare!

Iconografia Rosa Grazia Allaria

Pandolce o pan du bambin, ma non panettone

Ingredienti: 1 kg di farina bianca tipo “0”, 350 gr di burro, 300 gr di zucchero, 100 gr di pinoli, 100 gr di frutta candita, 600 gr d uvetta passa di Smirne, 35 gr di lievito di birra, 1 bicchierino di marsala, 40 gr di acqua di fiori d’arancio, 1 pizzico di semi di finocchio e un po’ di sale.

Esecuzione: impastare metà farina con il lievito sciolto in poca acqua tiepida e lasciare lievitare, protetto, per 2 ore e dopo, una volta divenuto morbidamente gonfio, rimpastarlo per circa mezz’ora con il resto della farina, lo zucchero e il burro sciolto a bagnomaria; amalgamarvi uva, canditi e aromi, dividendo poi l’impasto in 2 o 3 parti e riporle a lievitare; dopo 4 ore saranno pronte. Praticare alla sommità di ciascun panetto, 3 tagli a formare un triangolo e infornandoli poi per 1 ora a 220°. Non appena assumeranno il caratteristico colore bruno, saranno pronti

Per noi genovesi “o pandöçe”o, come nell’estremo Ponente lo chiamano “pan du Bambin”, a Natale ha sempre avuto un valore sacrale. Nel distribuirlo, la vecchia generazione passava il testimone alla nuova. Sino all’inizio dell’ultima guerra non lo si trovava in commercio; ogni famiglia se ne faceva quei tanti da averne per tutte le feste e li portava al fornaio di zona per cuocerli. Il giorno di Natale il più piccolo di casa, a fine pranzo, sfilava il rametto d’alloro che, una volta cotto, gli veniva conficcato al centro del triangolo formato dagli immancabili tre tagli e, subito dopo, il capo famiglia “trovava” sotto al piatto la letterina di Natale scritta da chi cominciava ad andare a scuola- In fine il più anziano, o lui stesso, provvedeva a tagliarlo a spicchi e a distribuirli consegnandoli con personalizzati sfottò.