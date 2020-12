Lavagna:”Giù le mani dal fiume Entella, noi saremo presenti” (2)

Da Stefania Lenzi, presidente di Partecip@TTIVA, riceviamo e pubblichiamo

Alcune settimane fa i proprietari dei terreni su cui sorgerà la cosiddetta “Diga Perfigli” hanno ricevuto gli avvisi di esproprio: l’ultimo atto prima dell’arrivo delle ruspe.

Come è noto, la vicenda ha inizio nel 2001 con i primi progetti di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume. Il terrapieno che si vuole realizzare, largo dodici metri e alto oltre quattro, dovrebbe proteggere gli abitanti di Lavagna dalla piena due-centennale, ma da parte di numerose associazioni sono state fin da subito evidenziate numerose lacune progettuali ed è stato sottolineato come le ipotesi di calcolo sovradimensionate facciano supporre che la vera finalità del progetto sia in realtà quella di permettere la realizzazione di strade ad alto scorrimento lungo entrambi gli argini del fiume per consentire un più fluido scambio commerciale tra il fondovalle e l’entroterra. L’edificazione della diga, inoltre, renderebbe edificabile buona parte della piana dell’Entella, consentendo la riclassificazione della “zona rossa”.

Grazie ai ricorsi amministrativi ed alla ferma opposizione della

cittadinanza, il “progetto della messa in sicurezza dell’Entella” è sembrato

eclissarsi per circa vent’anni, per tornare d’attualità solamente in

prossimità delle varie tornate elettorali.

Recentemente, però, il sindaco della Città Metropolitana di Genova, in un

incontro con i Sindaci di Lavagna e Chiavari, ha ribadito l’intenzione di

realizzare la diga, ma su insistenza dei rappresentanti locali si è impegnato a finanziare uno studio per indagare gli effetti idraulici sulla foce prima di partire con i lavori.

Il Comitato “Giù le mani dal fiume Entella” è da sempre convinto che

l’attuale progetto di mitigazione del rischio idraulico sia obsoleto e basato su presupposti inesatti. La proposta del Comitato è che il mitigamento si realizzi in primo luogo con interventi di manutenzione e pulizia dei pendii ovvero dei letti dei torrenti affluenti, e poi con interventi che consentano l’espansione controllata dei corsi d’acqua in aree idonee, in modo che il deflusso delle acque sia rallentato a monte.

Come Partecip@TTIVA abbiamo fin da subito condiviso la posizione del

Comitato ed abbiamo cercato di evidenziare i limiti e le criticità del progetto

anche all’interno dei Consigli Comunali di Chiavari e Cogorno di cui facciamo parte, facendoci portavoce di valide proposte alternative.

Sabato prossimo saremo presenti, insieme al Comitato ed alle altre associazioni, per ribadire la nostra ferma opposizione alla realizzazione di un progetto scellerato che distruggerebbe per sempre un’oasi faunistica unica nel suo genere.