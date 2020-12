Follo: lutto all’Anpi per il decesso di Beppe Quaretti

Dall’Anpi di Follo riceviamo e pubblichiamo

La notizia della scomparsa di Beppe ci addolora immensamente. Se ne va un compagno di strada unico ed irripetibile. Vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e le nostre più care condoglianze ai familiari, ain particolar modo a Teresa , ad Emiliano e Fabio.

Il nostro ricordo di Beppe non può non essere legato ai valori che abbiamo condiviso, valori antifascisti, di solidarietà e di giustizia sociale. Il suo impegno, immancabile e generoso, in particolare per l’annuale appuntamento di memoria della strage nazifascista del 28 luglio, nella nostra Follo.

Ci mancherai tanto caro Beppe.