Chiavari: Silvia Gavino presenta “Coraggiose”

Dal presidio Nicholas Green-Libera riceviamo e pubblichiamo

Il presidio del Tigullio Nicholas Green-Libera contro le mafie vi invita a partecipare sabato 12 dicembre ore 17 alla presentazione online del libro “Coraggiose” di Silvia Gavino, insieme ad associazioni e sindacati del territorio. In particolare: Zucchero Amaro, Spi Cgil, Cgil, Associazione Verità e Giustizia: il Tigullio per i diritti, L’Italia che resiste, Anpi Chiavari, Snoq Tigullio, Rete Kurdistan Tigullio, Futura-Lavagna, Confini & Racconti, A.Bi.Ci.- Amici della Biblioteca Civica, Sestri Levante.

Coraggiose è uscito poco prima dell’8 marzo negli stessi giorni della chiusura imposta dal Covid 19, Libera Genova lo ha presentato giovedì 1 ottobre 2020 presso la sala CAP di via Albertazzi a Genova.

Silvia Gavino ha messo insieme storie di donne che da sette anni vengono raccolte settimanalmente sulle pagine del settimanale F. e sul mensile Natural Style. Storie che ci mostrano la potenza femminile espressa in tutte le sue sfumature. Cinquanta letture che lasciano il segno suddivise per argomenti in otto capitoli dai titoli: Sfidare i criminali, Rinascere dopo il dolore, Aiutare i poveri della terra, Ribellarsi alla violenza, Lottare per i propri figli, Chiedere aiuto per ricominciare, Combattere i pregiudizi e Guardare con ottimismo al futuro.

Cinquanta storie di coraggio di donne che non si vergognano ad avere paura ma che non rinunciano a lottare. Cinquanta modi di dare valore alla propria esistenza e di metterla al servizio di altre combattenti di vita.

L’appuntamento è alle ore 17 sulla piattaforma Jitsi Meet https://meet.jit.si/NicholasGreenLibera (stanza NicholasGreenLibera), in diretta contemporanea sulla pagina Facebook Libera Liguria e sul canale Youtube Presidio Nicholas Green

La nostra referente Giulia Caramaschi presenterà il presidio. Dopo l’intervento dell’autrice, le associazioni interloquiranno con lei sulla base delle diverse esperienze e sensibilità. Modera la volontaria Donatella Nicolini.