Chiavari: come fermare la diga Perfigli

di Giuseppe Valle

Il Comitato “Giù le mani dal fiume Entella” ha intrapreso un’ennesima iniziativa per bloccare il progetto della cosiddetta “diga Perfigli”, convinto che tale progetto di mitigazione del rischio idraulico sia non soltanto obsoleto, ma basato su presupposti inesatti.

Poche settimane fa i proprietari dei terreni su cui dovrebbe sorgere la diga hanno ricevuto gli avvisi di esproprio. Il sindaco della Città Metropolitana, Marco Bucci ha promesso ai rappresentanti locali che finanzierà uno studio per indagare gli effetti idraulici sulla foce, prima di partire con i lavori.

Giovanni Melandri





Questa mattina i rappresentanti di Italia Nostra, Legambiente, 100% Lavagna, Movimento 5 Stelle e Partecip@ttiva si sono riuniti presso la foce dell’Entella per ribadire l’intenzione di combattere fino all’ultimo il progetto e invitare le cittadinanze interessate alla manifestazione “Occupatevi della Foce”, indetta per sabato 19 dicembre alle ore 15,30 in piazza della Libertà a Lavagna.