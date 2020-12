Camogli: strenna di Natale col libro sugli ex voto marinari

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Un breve incontro, a Camogli, per ringraziare quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione del volume “Fede e coraggio. Gli ex voto marinari del Santuario di Nostra Signora del Boschetto di Camogli” di Farida Simonetti (Tormena Editore).

Un bel libro, che segue quello del 1992 della stessa autrice nel quale si erano valorizzati i pittori degli ex voto, che può essere anche un’idea regalo per Natale. Fino al 24 dicembre, grazie all’Associazione “Insieme per il Boschetto”, è in vendita promozionale al prezzo di 20 euro anziché 25 solo presso il Chiostro del Santuario (sabato e giorni festivi dalle 9.30 alle 11.30) e la Pro Loco di Camogli (0185 771066); grazie alla disponibilità dell’editore presso la libreria “L’ultima spiaggia” di Camogli e la libreria Capurro di Recco.

La stampa, voluta dal Comitato “500 anni Apparizione Madonna del Boschetto”, è stata possibile grazie al contributo del Comune di Camogli, della Banca Passadore, dell’Hotel Cenobio dei Dogi, dell’Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando, dell’Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina, dello Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina. Hanno offerto la loro collaborazione il Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”; l’avvocato Roberto Figari, storico e presidente dell’Accademia dei cultori di storia locale; tre studenti dell’Istituto Nautico “Colombo” che hanno elaborato i punti nave degli ex voto.

Il sindaco Francesco Olivari; Fabrizio Fancello, presidente

del Comitato; Farida Simonetti