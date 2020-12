Camogli: pubblici esercizi, spazi esterni extra per tutto il 2021

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il 5 maggio scorso, con delibera n 58, la Giunta adottava particolari misure a favore delle attività commerciali: i titolari di pubblici esercizi di somministrazione avevano la possibilità di ampliare il suolo pubblico a loro disposizione al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle disposizioni sulle distanze interpersonali dettate dall’emergenza sanitaria nazionale.

La concessione, valida fino al 31 dicembre 2020, era esente dal pagamento del canone Cosap. Visto il perdurare dello stato di emergenza, considerato che le misure di distanziamento interpersonale dovranno continuare ad essere applicate alla ripresa delle attività commerciali per un periodo ad oggi non ancora definito e che avranno ripercussioni significative sulle stesse attività, giovedì 10 dicembre, a tre settimane dalla scadenza, la Giunta ha deliberato di rinnovare tutte le concessioni straordinarie fino al 31 dicembre 2021. I diretti interessati ne riceveranno comunicazione dall’ufficio competente e non sarà quindi necessario presentare ulteriore domanda.