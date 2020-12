Bonassola: ordine demolizione, balneare ricorre al Tar

di Guido Ghersi

Il 30 Ottobre scorso, abbiamo scritto che il Comune di Bonassola, ordinava la demolizione di uno stabilimento balneare.

Ebbene, ora saranno i giudici del Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) a stabilire chi ha ragione nella querelle che da un paio di mesi mette uno contro l’altra il proprietario di uno stabilimento balneare e l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Bernardin.

Oggetto del contendere, l’ordinanza comunale per ordinare la demolizione di alcune strutture presenti all’interno dello stabilimento in quanto secondo la vigente normativa non avrebbero dovuto rimanere oltre il termine della stagione turistica.

Comunque la Giunta comunale ha deliberato la costituzione in giudizio per difendere le proprie ragioni, affidando agli uffici comunali la scelta del legale.