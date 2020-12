Avegno: è mancato l’ex sindaco Bruno Badaracco

E’ morto all’ospedale San Martino Bruno Badaracco, 80 anni, amato sindaco di Avegno dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2004. Non potendo più proporsi per la terza volta, sostenne la candidatura vincente di Giuseppe Tassi di cui fu assessore alle Finanza e Bilancio. Ad Avegno era stimato e apprezzato non solo come amministratore, ma per la sua capacità di ascolto e di dare risposte concrete.

Lascia nel più profondo dolore la moglie Evelina, il figlio Roberto con la moglie Roberta, i nipoti, la sorella e i partenti tutti.

I funerali si svolgeranno lunedì prossimo alle 11 nella chiesa parrocchiale di Avegno dove domani, alle 20, verrà recitato il rosario.