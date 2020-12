Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, gruppo consigliare “AttivaAvegno”, riceviamo e pubblichiamo



Il gruppo consigliare Attiva Avegno è vicino alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Bruno Badaracco. Sindaco di Avegno dal 1995, per due mandati e poi assessore. Abile con i numeri e nel far quadrare i bilanci comunali, sempre affabile e cordiale con le persone.