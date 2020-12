Adottaliguria: la cagnolina Tania cerca casa

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Sta per arrivare ad Albenga (Sv) il ciclone Tania (sorella di Milly, entrambe in canile in Calabria).

4 anni, taglia piccola, chippata, vaccinata, sterilizzata, negativa leishmania, allegra e rompiscatole come tutti i jack russel che si rispettino.

Lei è un mix, quindi è un pochino più grandicella di un jack russel puro, ma i colori e la vivacità sono quelli della razza.

Ultimamente ha messo su qualche chilo di troppo, perché sta tutto il giorno chiusa nel box, ma promette di mettersi a dieta ed è pronta a tornare più scattante di prima.

Sarà visibile in Liguria dalla prossima settimana.

Per info 347 1126257