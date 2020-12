Uscio: connessione internet e tablet, richiesta di contributi comunali

Dal sito del Comune di Uscio

Con deliberazione G.C. n. 91 del 26/11/2020 è stato approvato il Bando per l’assegnazione di contributi per la promozione della connettività internet e per l’acquisto di strumenti informatici. E’ possibile presentare domanda, redatta su apposito modulo, sino alle ore 12.00 del 30/12/2020 mediante posta elettronica all’indirizzo info@comune.uscio.ge.it oppure mediante PEC all’indirizzo comune.uscio.ge@halleycert.it. Alternativamente è possibile consegnare la domanda presso l’Ufficio protocollo del Comune oppure inviare raccomandata A/R.

I requisiti per poter accedere al contributo sono i seguenti:avere residenza anagrafica nel Comune di Uscio;

avere almeno un figlio convivente con un’età compresa tra i 6 e i 23 anni;

possedere un reddito complessivo lordo riferito all’anno 2019 inferiore ad € 32.000,00;

dover presentare per la prima volta domanda per la sottoscrizione di un contratto di rete fissa per la connessione internet o aver sottoscritto un contratto di rete fissa per la connessione internet dopo il 1° marzo 2020 oppure dover presentare per la prima volta domanda per la sottoscrizione di un contratto di rete mobile per la connessione internet o aver sottoscritto un contratto di rete mobile per la connessione internet dopo il 1° marzo 2020 oppure dover acquistare o aver acquistato dopo il 1° marzo 2020 un pc, notebook o tablet al fine di poter svolgere l’attività di didattica a distanza.