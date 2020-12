Tigullio: i circoli Pd raccolgono generi alimentari per chi è colpito dalla crisi

Dalla segreteria del Pd Tigullio, a firma Alessio Chiappe, riceviamo e pubblichiamo

La pandemia COVID-19 ha colpito tante persone con un impatto che non è uguale per tutti. Non è vero, ad esempio, che le difficoltà sociali ed economiche del precario, del disoccupato, dell’operaio e del piccolo artigiano sono le stesse di chi, dalla crisi, si è persino arricchito.

Per questo Il Partito Democratico a livello nazionale, ha dato impulso ad una grande iniziativa a sostegno delle persone più fragili: “Solidarietà in circolo” i circoli Pd saranno impegnati nella raccolta di generi alimentari e di prima necessità a sostegno delle persone e delle famiglie più in difficoltà.

Anche i circoli e la Federazione PD Tigullio ed i Giovani Democratici del Tigullio si sono impegnati per un’azione concreta, mettendo a disposizione dei più bisognosi i nostri circoli e i tanti volontari che si adoperano per l’iniziativa, partita nel nostro territorio il 9 dicembre dal Circolo di Santa Vittoria di Sestri Levante e che proseguirà con questi prossimi appuntamenti presso:

CIRCOLO PD DI SANTA VITTORIA (Via Vico Cuneo 34 – Sestri Levante)

sabato 12 e venerdì 18 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 CIRCOLO PD CHIAVARI e FEDERAZIONE PD TIGULLIO (Via Costaguta 19 – Chiavari)

sabato 12 dicembre dalle 16 alle 18; da lunedì 14 dicembre a giovedì 17 dicembre dalle 10 alle 13. Venerdì 18 dalle 10 alle 12 (organizzata dai Giovani Democratici del Tigullio) CIRCOLO PD COGORNO (Via Privata Soracco – San Salvatore di Cogorno)

mercoledì 16 e giovedì 17 dalle 16 alle 18. CIRCOLO PD LAVAGNA (Galleria di Via Cavour, 35)

giovedì 17 dicembre dalle 10,30 alle 12,30; venerdì 18 dicembre dalle 16,30 alle 18,30; sabato 19 dicembre dalle 10,30 alle 12,30. CIRCOLO PD DI RAPALLO (Via Venezia 8)

Seguiranno le comunicazioni di eventuali nuovi appuntamenti; la quantificazione e la destinazione dei beni raccolti.