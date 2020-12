SoriTeatro: rimandato “Il contrabbasso”; i prossimi appuntamenti on line

Dall’ufficio stampa di Teatro Pubblico Ligure riceviamo e pubblichiamo

Teatro Pubblico Ligure comunica agli spettatori di Soriteatro che lo spettacolo “Il contrabbasso” di Patrick Süskind con Andrea Nicolini e la regia di Luca Giberti, annunciato nell’ambito della Stagione 2020/2021 “Poeti al comando” e previsto giovedì 17 dicembre, è rimandato a data da destinarsi. La chiusura dei teatri dovuta all’emergenza sanitaria in corso, non permette la messa in scena della pièce che sarà presentata dal vivo non appena possibile.

Ricordiamo i prossimi appuntamenti on line di Teatro Pubblico Ligure:

Sabato 12 dicembre ore 19.00 per il ciclo Incontri Possibili, sulla pagina facebook di Teatro Pubblico Ligure, Sergio Maifredi, Corrado d’Elia dialogheranno con Antonio Latella, regista, più volte vincitore del Premio Ubu e già direttore della Biennale di Venezia Teatro.

Giovedì 17 dicembre ore 19.00 sulla pagina facebook di Teatro Pubblico Ligure andrà in scena in diretta la prima storia de “Il giardino delle utopie”, ideato da Sergio Maifredi e Corrado d’Elia, prodotto da Teatro Pubblico Ligure e da Compagnia Corrado d’Elia, con la collaborazione dell’associazione Teatri Possibili di Milano.

In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo continua il progetto Odissea OnLive:

– Episodio 1 Penelope (canto XXIII) con Maddalena Crippa– online da venerdì 27 novembre 2020, ore 21

– Episodio 2 La gara dell’Arco (canto XXI) con Moni Ovadia– online da venerdì 4 dicembre 2020, ore 21

– Episodio 3 L’isola dei Feaci (canti V-VIII) con Giuseppe Cederna– online da venerdì 11 dicembre 2020, ore 21

– Episodio 4 L’ultima Odissea (canto XXIV) con Dario Vergassola e David Riondino– online da venerdì 18 dicembre 2020, ore 21

– Episodio 5 Ciclope (canto IX) con Corrado D’Elia – online da venerdì 8 gennaio 2021, ore 21

– Episodio 6 Odisseo e Penelope (canto XIX) con Tullio Solenghi– online da venerdì 15 gennaio 2021, ore 21

Tutti gli episodi si possono trovare sul sito Teatro Pubblico Ligure e sulla pagina facebook di Teatro Pubblico Ligure.