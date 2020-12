Sori: buoni spesa, fino a martedì possibile richiederli

da Facebook Comune di Sori

Da oggi fino a martedì 15 dicembre p.v. sarà possibile presentare la domande per richiedere i buoni spesa dedicati ai nuclei familiari in difficoltà.

I cittadini residenti a Sori dovranno far pervenire al Comune tramite l’indirizzo mail area.sociale@comune.sori.ge.it la domanda al riguardo, scaricabile dal sito ufficiale del Comune o ritirabile presso l’atrio del palazzo comunale.

Solo in casi di comprovata impossibilità all’utilizzo della via telematica la consegna potrà avvenire a mano presso l’ufficio dei Servizi Sociali o all’Ufficio Protocollo lunedì 14 dalle ore 9 alle ore 11 e martedì 15 dalle ore 9 alle ore 12.

Ecco l’elenco dei negozi di generi alimentari del nostro Comune, che accettano buoni spesa di solidarietà economica per Covid 19:

Macelleria Maurizio – Via Sauli 6

Panificio Olcese – Via Roma 1

Pastificio Novella – Via Roma 14

Frutta e verdura di Cagliani Stefano – Via Tripoli 6

Panificio Caligine – Via Mangini 28

Supermercato Crai – Via Combattenti Alleati

Sori Café – Via Stagno 10