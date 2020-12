Una donna di 58 anni, infermiera al reparto pediatria di Lavagna, è morta cadendo dalla finestra della casa dove abitava in via monsignor Vattuone a Sestri Levante, in via San Bartolomeo. Il drammatico episodio nel tardo pomeriggio. Vano l’arrivo e l’intervento del 118. Presenti anche i carabinieri per capire la dinamica dell’incidente. La notizia del decesso ha fatto in breve il giro della città dove la donna era conosciuta e stimata, suscitando grande emozione e cordoglio.