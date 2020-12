Sestri: covid, tendenza al calo; i guariti sono 29

Dalla pagina facebook della sindaca Valentina Ghio

Ultimo aggiornamento della settimana sull’evoluzione della Covid-19 a Sestri Levante.

I dati di oggi confermano una tendenza al calo delle positività che ci dà speranza me non deve farci allentare le misure di autoprotezione: sono infatti 56 le persone attualmente positive in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri abbiamo 19 guarigioni e 4 nuove positività.

Restano 9 le persone residenti ricoverate presso il reparto Covid del nostro ospedale.

Nella grafica i dati completi