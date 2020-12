Recco: stasera si è rinnovata la tradizione del Confeugo

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Anche in tempo di pandemia, e come simbolo beneaugurante, si è svolta la cerimonia dell’alloro. Questa sera in piazza Nicoloso, davanti all’abete dono del Comune di Ponte di Legno, il sindaco Carlo Gandolfo, per la prima volta senza il pubblico assiepato, ha espresso il suo augurio per il 2021. Ha preceduto l’antica tradizione del Confuego la video call con il sindaco di Pontedilegno per gli auguri di rito, presenti l’assessore alle tradizioni locali Francesca Aprile e i componenti Comitato per il gemellaggio Recco Ponte di Legno.