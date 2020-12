RASSEGNA STAMPA Primo rientro degli allievi a scuola

Oggi, venerdì 11 dicembre, auguri a Damaso. Mercati settimanali: Chiavari (prolungato al pomeriggio); Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: decremento (diminuzione, decrescenza). Proverbi: “I monti stanno fermi e le persone camminano”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: muore al San Martino pensionato di Recco (Onorino Rivano); nella Asl 4 sono 28 i nuovi positivi; 94 i ricoveri in ospedale e 719 le persone in sorveglianza per contatti con positivi”; “Noi guarite dal covid dopo avere avuto paura di non tornare più a casa”; ” Sì a test in colmata”. Covid economia: “Regali di Natale, da domenica turisti in riviera per lo shopping”; “A Recco nasce la Gift Card per acquisti nei negozi”: “La Colonia Arnaldi non aprirà per le feste”; “Buoni spesa a Santa Margherita e Lavagna”.Covid scuola: i ragazzi del Natta De Ambrosis tornano a scuola.

Riva Trigoso: un cinghiale a nuoto nel Petronio. Sestri Levante: parco degli ulivi, il Comune mette da parte 70.000 euro. Lavagna: Fotografica-mente, arrivederci a marzo. Lavagna: addio a Gianna Careddu, presidente del Devoto. Cogorno: è morto Bruno Bragetti. Chiavari: il sindaco Marco Di Capua eletto alla presidenza del Cal. Chiavari: mercatino natalizio al Rupinaro, in presenza o su web. Chiavari: “Merry Cinema sulla piattaforma con il Mignon. Chiavari: video emozionali, la promozione turistica in tre film.

Rapallo: minoranza all’attacco, “Feste nell’anno covid, ci voleva più solidarietà”. Santa Margherita Ligure: anziano travolto sulle strisce in fin di vita al San Martino. Santa Margherita Ligure: scontro sulla differenziata, ora si va al Consiglio di Stato.

Fontanabuona: tunnel da inserire a pieno titolo del Recovery fund”. Borzonasca: “Pericolo sulla statale 586, dopo le mucche i cinghiali”. Mezzanego: nocciola day per lanciare la qualità nel Tigullio. Santo Stefano d’Aveto: “Quel pupazzo di neve solo per sorridere”.