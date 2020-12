Rapallo: sì a porto e dragaggio, giornata storica

Oggi è una giornata storica per Rapallo , non perché Mediaset ha proposto ai suoi milioni di utenti le belle immagini e luci del lungomare. Storica perché, come abbiamo scritto, sono state avviate due importanti opere. La Giunta ha detto sì alla convenzione per il porto Carlo Riva, pratica che andrà in Consiglio comunale subito dopo l’ok della commissione presieduta da Eugenio Brasey. E forse non è un caso se è saltato fuori l’imprenditore Davide Bizzi che si è assunto gli oneri di salvare il porto con un impegno di spesa che si avvicinerà ai 50 milioni; se non fosse intervenuto lui, si sarebbe forse arrivati alla revoca della concessione e al fermo di anni prima di arrivare ad un bando europeo nella speranza di trovare chi fosse disposto a gestire lo scalo.

L’altro ok, quello importante della Regione, al dragaggio complessivo del golfo per una cifra di 10 milioni. Naturalmente il tutto non è casuale. La regia del sindaco Carlo Bagnasco non è stata solo importante ma basilare; come lo è stato per altre significative opere attese da decenni.