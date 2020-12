Rapallo: sabato Babbo Natale arriva su una ‘motorenna’

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo



Il Motoclub Colombo promuove un’iniziativa del tutto singolare per il periodo natalizio a fronte dell’emergenza Covid-19. “Sfilata Babbo Natale…alla finestra”: questo, il titolo dell’evento che consiste in una parata itinerante con tanto di slitta trainata da una “motorenna”. Il personaggio più amato del Natale sfilerà quindi sotto le abitazioni, così che grandi e piccini possano ammirare il simpatico carosello semplicemente affacciandosi alla finestra. Un modo per realizzare ugualmente la tradizionale sfilata che, da qualche anno, apre con successo il programma delle iniziative natalizie rapallesi.



L’evento prenderà il via sabato 12 dicembre alle ore 16.30 dal centro storico cittadino, proseguendo verso località San Rocco, San Maurizio di Monti, Via Mameli, San Quirico, Montepegli, Sant’Andrea di Foggia, San Pietro di Novella, Santa Maria, San Martino, San Massimo, Corso Colombo, San Michele di Pagana.



In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rimandata a domenica 13 dicembre.