Questa mattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha fatto rientro nel suo ufficio in municipio. Un’assenza obbligata la sua dovuta ad un contagio covid che lo ha costretto a casa e che ha raccontato a Levante News; un’esperienza che fa riflettere. Dopo la guarigione alcuni giorni di riposo e, oggi, il ritorno in ufficio e al disbrigo delle pratiche che, per altro, non aveva mai tralasciato completamente.