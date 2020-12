Rapallo: “Dragaggio, opera tra le più importanti degli ultimi decenni”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo



“La messa in sicurezza del golfo di Rapallo sarà una delle più importanti opere realizzate nel Tigullio negli ultimi decenni: grazie al Presidente Toti, all’assessore Giampedrone e a tutti gli uffici per aver reperito i dieci milioni di euro che permetteranno, non solo di ripristinare le condizioni precedenti alla terribile mareggiata del 2018, ma anche, attraverso il dragaggio dei fondali, di aprire nuove prospettive turistiche per tutto il lungomare di Rapallo.

Il via libera della conferenza dei servizi, arrivato oggi, era l’ultimo tassello prima della partenza dei lavori, atteso nei primi mesi del 2021 e sul quale gli uffici comunali, che ringrazio per la consueta professionalità, stanno già operando. La politica che funziona, che risponde alle esigenze di cittadini ed operatori economici, è quella delle promesse che diventano fatti. Quella che consentirà, alla Rapallo di domani, maggiore sicurezza e straordinarie opportunità di sviluppo”.