Rapallo: dragaggio golfo, assegnati provvisoriamente gli incarichi

Dragaggio del Golfo di Rapallo, diviso in due stralci: al termine delle gare di appalto, che hanno visto 46 ditte partecipanti, sono stati assegnati provvisoriamente gli incarichi. I tecnici del Comune stanno verificando ogni dettaglio della documentazione prima di ufficializzare i nomi dei vincitori. Le gare si rifanno, in parte, alla linea adottata per la ricostruzione del ponte Morandi e difficilmente verranno proposti ricorsi al Tar da parte delle ditte escluse contro le imprese vincitrici delle due tranches del dragaggio che hanno un importo da 10.000.000 di euro.

Il primo stralcio include le opere marine infrastrutturali. Nel dettaglio, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e protezione del lungomare e del centro abitato; la riprofilatura della scogliera della passeggiata a mare; il ripascimento della spiaggia “dei Cavallini (che sarà ampliata e allungata e protetta da un piccolo molo); il ripascimento della diga “degli Ampoixi”, in zona Porticciolo, dove è inoltre prevista ex novo la presenza di un faro. In più, nell’area dell’Antico Castello sul Mare, sarà realizzato un molo utilizzabile anche per l’attracco delle imbarcazioni da diporto. Il piano prevede inoltre il collettamento dei canali preesistenti e provenienti dal centro storico con un sistema di pompaggio delle acque all’avanguardia e potente, con collegamento a un servizio di sollevamento ulteriore in caso di sofferenza dovuta a eventi meteorici straordinari. L’impianto verrà realizzato nella zona della foce del torrente San Francesco.

Il secondo stralcio prevede invece le opere di dragaggio e pulizia dei fondali, nonché il ripristino delle vecchie e nuove vie di navigazione.