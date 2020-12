Rapallo: convenzione porto Riva, la giunta ha detto sì

Altro passaggio decisivo stamattina, a Rapallo, per il futuro del porto Carlo Riva. La giunta comunale ha approvato la convenzione con la società che gestisce lo scalo privato la cui proprietà è ora nelle mani dell’imprenditore bolognese Davide Bizzi. Dopo il sì della giunta può essere convocata la Commissione presieduta da Eugenio Brasey che esprimerà un giudizio prima del passaggio in Consiglio comunale che dovrebbe esaminare e approvare la pratica; prima di Natale o entro l’anno. Una quindicina di giorni dopo la nascita del cantiere per la ricostruzione della diga foranea del porto.