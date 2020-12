Rapallo: “Bonifica del golfo e Porto, avanti con le procedure”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

«Oggi, per Rapallo, è una giornata a suo modo storica. Sono stati inseriti due tasselli importanti nel quadro di due opere fondamentali per la città e, per questo motivo, non posso che esprimere la mia soddisfazione». Così il sindaco Carlo Bagnasco con riferimento al progetto di bonifica del golfo e al rifacimento del porto turistico.

«Stamane, la conferenza dei servizi indetta da Regione Liguria ha dato il via libera agli interventi di dragaggio, bonifica e realizzazione di opere marine infrastrutturali per la messa in sicurezza del litorale, del centro storico e di via Avenaggi – sottolinea il primo cittadino – Sono opere importantissime e attese da anni, che prevedono anche l’allargamento e allungamento della spiaggia “dei Cavallini” quale strumento di protezione: la spiaggia diventerà libera e attrezzata, rispondendo così ad una richiesta particolarmente sentita da cittadini e turisti. Ringrazio il vicedirettore generale Ambiente della Regione, Cecilia Brescianini, l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, il Settore III-Servizi tecnici del Comune di Rapallo e tutti gli enti che hanno collaborato, per l’impegno profuso in questa pratica così rilevante». La gara d’appalto per l’assegnazione delle due tranche di lavori è stata indetta dal Comune di Rapallo: al momento, gli uffici competenti sono in fase di verifica delle documentazioni delle Ditte provvisoriamente aggiudicatrici. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2021.

In data odierna, inoltre, la giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che riguarda la modifica dell’atto suppletivo della concessione demaniale marittima n. 1666/1971 – proposta delle Società Porto turistico internazionale di Rapallo (Ptir) e Bizzi & Partners (b&p) – di prevedere la figura del garante ausiliario. Entro la fine dell’anno 2020 la pratica verrà discussa in Consiglio Comunale. «Un’altra opera complessissima e importantissima per lo sviluppo e la sicurezza della città – aggiunge il primo cittadino – Ringrazio gli uffici che, anche in questo caso, stanno lavorando alacremente alla pratica e la mia maggioranza, che ha dato un grande supporto nel portare avanti i lavori anche durante la mia assenza».