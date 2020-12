Ne: disservizi sulla rete di telefonia mobile Tim

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Sono molte le lamentele in Alta e Bassa Val Graveglia pervenute al Sindaco di Ne per quanto riguarda i problemi verificatisi con la rete Tim in questo periodo e numerose le segnalazioni partite sia dal privato cittadino sia dall’Amministrazione Comunale.

La prima segnalazione da parte del Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi, risale ad alcuni mesi fa, alla quale ne sono succedute altre fino ad arrivare all’ultima in ordine di tempo, ossia quella odierna, di venerdì 11 Dicembre. Nello specifico, si evidenziano grossi problemi sia a livello di traffico dati Internet (uffici rallentati se non addirittura fermi, chiusure fiscali elettroniche degli esercizi commerciali fallite , didattica a distanza estremamente difficoltosa…), “ma soprattutto, in un momento come questo, è inammissibile essere isolati telefonicamente, perché impossibilitati a chiamare per qualsivoglia motivo, in particolare in situazione di necessità, o anche solo per avere una parola di conforto o fare due chiacchiere se si è soli”- il Sindaco di Ne conclude poi sollecitando prontamente ad un intervento risolutivo immediato e definitivo da parte della Tim che possa rimediare fattivamente ai disagi subiti dai cittadini di Ne in questo, ormai, troppo lungo periodo di tempo.