Un maggiolino Volkswagen, auto storica, distrutto dal fuoco questa mattina in via Dei Mille a Quarto. Non sono bastati tre estintori a spegnere il rogo, prima che intervenissero i vigili del fuoco. La polizia urbana ha chiuso il traffico.V. Quisturla via dei Mille tarda mattinata.

Foto Adriano Migliaro