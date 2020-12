Forse sì agli spostamenti a Natale, ma con limiti da decidere

Natale, Santo Stefano, Capodanno. Non è ancora ufficiale, sembra tuttavia che il premier Conte ceda alle diverse richieste e faccia marcia indietro. Ci si potrà spostare tra Comuni limitrofi. Ma dipenderà dalla popolazione (forse 15.000 abitanti con esclusione di Rapallo, Chiavari e Sestri Levante) e dalla distanza in chilometri tra i centri entro cui ci si può spostare.

Apprezziamo il dietro front di Conte, ma occorre tempestività nello stabilire le regole. Posso io che abito a Zoagli raggiungere Santo Stefano d’Aveto? Posso io che abito a Recco ordinare un pranzo per quattro a Borzonasca? Posso io che abito a Lavagna andare a Rapallo?

Tanti desiderano sapere fin da subito come organizzarsi, se devono trascorrere il Natale in casa o invitare parenti in un ristorante.