Fontanabuona: “Ennesimo schiaffo dal governo”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo



“Non inserire il tunnel della Fontanabuona nelle opere del Recovery Fund sarebbe l’ennesimo schiaffo alla vallata: come consigliere regionale farò tutto quanto nelle mie possibilità per capovolgere la decisione del Governo, totalmente priva di logica e distante dalle esigenze di cittadini e aziende. In estate, come già avevo affermato negli anni precedenti, ho ribadito insieme all’amica Franca Garbarino la necessità di realizzare questa opera autostradale pensata per collegare costa ed entroterra, uno svincolo che si svilupperebbe proprio a partire dall’autostrada esistente, tra gli svincoli di Recco e Rapallo, per raggiungere la Val Fontanabuona in prossimità dell’abitato di Moconesi; un’opera indispensabile anche alla luce dei disagi che hanno coinvolto l’A12 nei mesi scorsi ed immediatamente cantierabile. La Val Fontanabuona è uno dei cinque poli manifatturieri della Liguria e il gap infrastrutturale incide pesantemente sull’attrattività delle aziende, sul loro sviluppo e sulla conseguente offerta di posti di lavoro. Il tempo delle parole è finito, il Governo non può mortificare ancora le aspettative del popolo fontanino per il quale il tunnel rappresenta la priorità nell’ottica di un rilancio economico che, non dimentichiamolo, darebbe benefici anche ai comuni costieri”.

Domenico Cianci