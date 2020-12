Chiavari: ampliamento del park di via Parma, ok della giunta

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Grazie all’acquisizione di terreni privati, l’amministrazione Di Capua realizzerà un parcheggio pubblico nel quartiere di Caperana per aumentare la disponibilità di posti auto in rapporto alla popolazione residente, incrementando gli stalli già esistenti in via Parma in prossimità del bar Fox. Questa mattina, durante la seduta di giunta, è stato approvato il progetto definitivo redatto dal geometra Alberto Cuneo, per 280.000 euro.

«Un nuovo parcheggio pubblico come ampliamento di quello attualmente ubicato al piano strada, che fornirà ai nostri concittadini l’opportunità di parcheggiare comodamente in un luogo sicuro e vicino a casa. Un’occasione per riqualificare uno dei quartieri più popolosi di Chiavari restituendo opere in grado di aumentarne la vivibilità e la fruibilità – spiega il primo cittadino Marco Di Capua – L’area a disposizione è stata suddivisa in maniera tale da ottenere 67 nuovi posti auto a raso e 12 stalli per i motorini, oltre ad un collegamento pedonale e ciclabile tra via Parma e il lungo Entella, quest’ultimo oggetto a breve di lavori di restyling per la creazione di un percorso naturalistico. Inoltre, verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica, costituito da lampioni a led a basso consumo e una nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche. L’intervento sarà completato con elementi di arredo urbano e nuovo verde collocato a margine degli stalli, anche per delimitare l’area di parcheggio da quella a percorrenza ciclopedonale».