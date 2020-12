Camogli: dehor extra, gratis nel 2021; park gratuiti, stop lavaggio vie

Dalla pagina facebook del sindaco Francesco Olivari

Stasera vi informo su alcune delibere della seduta di Giunta di ieri.



Il 5 maggio scorso la Giunta adottava particolari misure a favore delle attività commerciali: i titolari di pubblici esercizi di somministrazione avevano la possibilità di ampliare il suolo pubblico a loro disposizione per consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle disposizioni sulle distanze interpersonali dettate dall’emergenza sanitaria nazionale. La concessione, valida fino al 31 dicembre 2020, era esente dal pagamento del canone Cosap.

Visto il perdurare dello stato di emergenza, considerato che le misure di distanziamento interpersonale dovranno continuare ad essere applicate alla ripresa delle attività commerciali per un periodo ad oggi non ancora definito e che avranno ripercussioni significative sulle stesse attività, ieri, a tre settimane dalla scadenza, la Giunta ha deliberato di rinnovare tutte le concessioni straordinarie fino al 31 dicembre 2021.

PARCHEGGI BLU GRATUITI

I parcheggi blu delle aree Ex Scalo e via Ferrari saranno gratuiti nelle seguenti date:

Sabato 19 dicembre 2020

Domenica 20 dicembre 2020

Venerdì 25 dicembre 2020

Sabato 26 dicembre 2020

Venerdì 1 gennaio 2021

SOSPESO DIVIETO DI SOSTA PER LAVAGGIO STRADE

Il divieto di sosta per la pulizia strade (che verrà comunque eseguita) sarà sospeso nelle seguenti date:

21, 22, 23 e 28 dicembre 2020