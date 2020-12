Calcio: “Domani Entella-Empoli, Chiavari mobilitata

Domani la Virtus Entella è chiamata ad un appuntamento assai delicato. Vuoi per sfortuna, vuoi per infortuni e scelte tecniche, vuoi per la sfortuna, certo è che la partita al Comunale di Chiavari di domani contro l’Empoli è una di quelle che non possono essere sbagliate. Quella parte numerosa della città di Chiavari che, impedita dalle norme sanitarie, non potrà accedere allo stadio dovrebbe trovare, comunque, il modo di far sentire la sua vicinanza ai giocatori, allo staff tecnico e alla famiglia Gozzi! In particolare al Presidente Antonio Gozzi, che tanta attenzione dedica all’Entella, al pari di quella che dedica alle sue acciaierie, alla produzione con sistemi innovativi dell’energia e alla sua erogazione, alle iniziative immobiliari e, non ultime, a quelle “filantrope” a sostegno dello sviluppo di nuova impresa, specie giovanile e femminile. E poi, con la moglie Sabina, a quelle a sostegno del disagio e della cura dei minori (il Gaslini, in particolare).

Forza Entella, quindi, forza ragazzi: dovrete, domani, scendere in campo con la consapevolezza di essere i migliori e di appartenere ad una Famiglia e a una Comunità, quella chiavarese, che non Vi farà mai sentire soli. Forza: contrastate l’Empoli nelle sue azioni di sfondamento e ripartite con la velocità dei vostri “cursori” e il risultato verrà! (Abc)