Turismo e spettacolo: “Uso dei fondi europei, scelta giusta”

Confronto costruttivo e leale con la Regione Liguria per mettere a disposizione risorse importanti e residue del Fondo Sociale Europeo con le quali dare ristoro ai lavoratori dei comparti colpiti duramente dalla pandemia. Arriverà quindi sostegno economico ai lavoratori dello spettacolo e incentivi assunzionali per gli addetti del turismo. Certo, la strada è ancora lunga ma il nostro impegno a tovare soluzioni resta. La Regione si è impegnata anche per il 2021 a rivedere gli accordi e rifinanziarli.