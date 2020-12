Turismo: audizione al Senato del Presidente Assonat

Da Angelo Siclari, consigliere Assonat – Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici – riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di mercoledì 9 dicembre, la 10ª Commissione del Senato (Industria, Commercio, Turismo), il Presidente di Assonat, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, Avv. Luciano Serra l’Associazione, è stato ascoltato in Audizione, durante la quale si è discusso sulle opportunità ed aspettative del settore della portualità turistica italiana.

In primis il Presidente Serra ha sottolineato l’inderogabilità di approvare una riforma delle concessioni demaniali, che tuteli le nostre attività, i nostri collaboratori e non si presti ad “interpretazioni” da parte dei dirigenti delle varie amministrazioni interessate, comprese quelle delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP).

Nel corso dell’intervento è stato, richiesto, inoltre, che venga confermato nella legge finanziaria un contributo a fondo perduto a favore delle attività dedicate alla nautica da diporto, l’esenzione dall’Imu, l’applicazione del credito d’imposta per le locazioni commerciali; ricordando che durante il lockdown le strutture dedicate alla nautica da diporto Codice Ateco 52.22.09 sono rimaste operative e, quindi, si sono accollate tutte le spese relative non potendo usufruire dei ristori nelle misure previste per gli altri settori economici.