Tennis/ Rinnovo dei vertici e premio a Santa Margherita

Domenica prossima, a partire dalle 10:30 presso il Tower Airport di Genova, si terrà l’Assemblea elettiva del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis.

La Liguria tennistica eleggerà i vertici per il quadriennio 2021-2024. Andrea Fossati, dal 2011 alla guida del movimento, si ripresenta per un nuovo mandato. Sarà candidato unico alla presidenza. Ad affiancarlo per promuovere la disciplina in tutta la Liguria e per sostenere l’azione dei Circoli, una squadra collaudata e affiatata composta da Davide Galletto, Alberto Papone, Roberta Piagneri, Matteo Repetto e Vincenzo Sasso.

Roberta Righetto, per 9 anni vicepresidente FIT Liguria, è, da metà settembre, membro del Consiglio Federale presieduto da Angelo Binaghi. Un’elezione da interpretare come segnale del crescente apprezzamento di cui gode la dirigenza ligure in campo nazionale. Il Consiglio si arricchirà, quindi, del contributo di una nuova figura: Francesco Giordano, negli ultimi due anni addetto allo sviluppo del TPRA. Annalisa Bona è candidata ad assumere la carica di consigliere con delega al Padel.

Negli ultimi 10 anni, il Tennis ligure ha conosciuto una crescita davvero esponenziale arrivando a toccare quota 12400 tesserati (oltre 8000 agonisti) appartenenti a 126 circoli con, nel 2019, 25.378 partecipazioni a 344 tornei con la partecipazione di 892 squadre. Da ricordare, in quest’ultimo quadriennio, un ricco capitolo di eventi: in particolare, nel 2018, Valletta Cambiaso ha ospitato la Coppa Davis (Italia-Francia), la Fed Cup (Italia-Belgio) e la fase finale dei Giochi Sportivi Studenteschi.

“Vogliamo continuare a stare vicini ai nostri Affiliati, assisterli e supportarli nei rapporti con la Federazione centrale e con le Pubbliche amministrazioni Regionali e locali, confermando quell’impegno che ha contribuito a garantire alla nostra disciplina di poter proseguire in sicurezza durante buona parte di questa emergenza – sono parole del presidente Andrea Fossati -. La Liguria continua a esser protagonista sotto il profilo dirigenziale e sportivo, con i successi dei nostri Circoli”.

Durante l’Assemblea saranno, tra gli altri, consegnati riconoscimenti al Park Tennis Genova, campione d’Italia a squadre nella stagione 2020 e decimo classificato assoluto nel Grand Prix Scuole, al TC Genova 1893 per il primo posto nel Trofeo FIT e nel Grand Prix Scuole Tennis categoria Top School, il secondo posto assoluto su oltre 1800 scuole tennis e il terzo posto a livello giovanile, il TC Santa Margherita Ligure per la promozione in serie A1, il TC Finale per il secondo posto nel Trofeo FIT (undicesimo assoluto) e il terzo posto nella categoria Standard School.