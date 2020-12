‘Santa’: Piano urbanistico da rifare? Minoranza al lavoro

Per ora sono voci in attesa dell’ufficialità del Comune. Il Piano urbanistico di Santa Margherita Ligure sarebbe da redigere ex novo e l’amministrazione comunale starebbe decidendo se affidare l’incarico all’architetto Saverio Giardino che aveva redatto il piano su mandato dell’amministrazione del sindaco Roberto De Marchi che, prima dello scadere del suo mandato, asseriva che il Puc era adottabile.

Passata la prima amministrazione Donadoni, la città è ancora in attesa del Puc. A quando è dato sapere l’opposizione Pastine-Brunetti-De Giovanni, sarebbe al lavoro per avere un quadro esatto della situazione tramite gli uffici della Regione Liguria.