Grave incidente stradale in via 25 Aprile, nel centro di Santa Margherita. Si tratta di un pedone, un pensionato, investito, Sul posto il 118 con la Croce Bianca di Rapallo. Date le condizioni del paziente è stato deciso il trasferimento urgente del paziente al San Martino in codice rosso con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha prelevato il pensionato nella pista di Rapallo. La polizia urbana di Santa Margherita ligure sta accertando dinamica e responsabilità.