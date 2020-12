‘Santa’: il Comune pronto a distribuire buoni spesa-voucher

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

In seguito all’approvazione del Decreto Ristori Ter, e in attuazione

dell’Ordinanza di Protezione Civile del 29 marzo 2020, il Comune di

Santa Margherita Ligure si accinge ad erogare buoni spesa/voucher

multiuso per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima

necessità a beneficio delle persone che abbiano perso, in tutto o in

parte, il proprio reddito, per via della situazione economica

conseguente al protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

L’accesso a questa misura economica è consentito attraverso un avviso

aperto e a scorrimento di tutti i richiedenti che ne abbiano diritto,

sino all’esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque

disponibili.

I voucher multiuso hanno un valore pari a 10 e 20 euro e saranno

distribuiti direttamente dal Comune per essere usati come mezzo di

pagamento presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio di

Santa Margherita Ligure che aderiscono all’iniziativa. Questi voucher

non danno diritto ad acquistare sostanze alcoliche, non sono cedibili,

non danno diritto al resto ed hanno una scadenza fissata entro il 7

Gennaio 2021.

Si ringraziano gli Uffici del Comune per aver accelerato al massimo

tutte le procedure previste per poter mettere a disposizione delle

persone queste risorse.

Il modulo necessario a redigere la domanda è pubblicato sul sito del

Comune di Santa Margherita Ligure (www.comunesml.it), che riporta

tutte le spiegazioni necessarie, oppure può essere ritirato al piano

terra del municipio.