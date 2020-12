San Colombano: precipita con l’auto, giovane in codice rosso

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo (Sul posto anche il 118 che ha disposto il ricovero del conducente, 35 anni, al San Martino in codice rosso)

I Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Cichero per un incidente stradale. Una vettura guidata da un trentenne è finita in una scarpata a circa 5 metri sotto la strada. Arrivata la squadra sul posto il conducente, era già stato estratto dall’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.