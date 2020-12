Regione: “Liguria, Recovery Fund e il Monopoli”

Da Roberto Pisani, Socialisti Riformisti Genova Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio Europeo ha stanziato una somma di 750 miliardi Euro di Recovery Fund dei quali 209 sarebbero a disposizione per l’Italia.

In Liguria sono stati richiesti oltre 23 miliardi di Euro di finanziamenti Recovery Fund a fronte di svariati progetti di utilizzo sul territorio e non.

L’impressione totale è che i plenipotenziari liguri politici e amministrativi (Toti, Rixi, Bucci e gli altri Sindaci) potranno principalmente e solamente utilizzare i soldi del Monopoli con cui giocare e divertirsi poiché potrebbe essere aritmeticamente e tecnicamente impossibile che i finanziamenti richiesti giungano, salvo una minima parte di essi.

Sarebbe sufficiente dividere i finanziamenti di 209 miliardi per numero di abitanti per Regione (Italia 60 milioni di abitanti, Liguria un milione e mezzo di abitanti) per ottenere la cifra ligure di 5 miliardi di Euro senza contare i denari che verranno stornati dal totale per coprire parte (minima) del debito pubblico o utilizzati direttamente dal Governo centrale e che potrebbero ridurre la quota ligure di 5 miliardi anche alla metà.

Siamo alle solite: i Politici ed Amministratori liguri attuali continuano a vendere fumo ed a illudere gli ignari cittadini con progetti che non saranno probabilmente mai finanziati e realizzati, e poi perché il Governo Italiano (che agisce come meglio può nel mezzo di questa terribile pandemia) dovrebbe dirottare finanziamenti sulla Liguria dalla quale continua a ricevere continue irriconoscenti ed irriguardose contestazioni sull’operato?