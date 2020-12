Regione: “Diritti umani, la proclamazione 72 anni fa”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

«Esattamente 72 anni fa è stata scritta una delle pagine più alte di civiltà: la Dichiarazione universale dei diritti umani. Principi che oggi sembrano scontati, in realtà – dichiara il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei – quella proclamazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite è una lezione ancora attualissima, un imperativo fondamentale per ciascuno di noi: in troppi Paesi al mondo – aggiunge – la povertà, le disuguaglianze, le discriminazioni di natura religiosa, etnica e sessuale testimoniano la lentezza con cui quelle parole tardano ancora ad affermarsi con la forza di una realtà. La stessa pandemia ha dimostrato il profondo divario nell’assistenza sociale e sanitaria fra Nazioni più evolute e Stati ancora arretrati dove il diritto alla salute non è garantito a tutti i cittadini in ugual misura».

Il presidente ricorda che, più recentemente, la data di oggi è stata individuata per celebrare anche la Giornata mondiale per i diritti degli Animali in modo da estendere gli stessi principi di rispetto riconosciuti all’uomo anche a tutti gli altri “abitanti” del pianeta.