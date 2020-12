Recco: pulizia di griglie e caditoie, gli operai arrivano in via della Nè

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Prosegue senza sosta il lavoro di pulizia di griglie, caditoie e cunette stradali. In questi ultimi giorni gli interventi hanno interessato via della Né. “Per garantire un efficiente deflusso delle acque pluviali, in occasione di temporali e abbondanti precipitazioni – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – è necessario effettuare interventi di pulizia delle caditoie, con la rimozione completa di foglie e detriti che possono ostruirle. L’obiettivo è contrastare i fenomeni di allagamento che spesso si verificano durante la stagione invernale”. Le operazioni, che consistono nell’eliminazione di tutto il materiale depositato sul fondo dei pozzetti e sulle griglie per far defluire le acque meteoriche, sono state portate a termine mediante l’utilizzo di adeguate attrezzature.