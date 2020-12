Divieto di sosta con rimozione forzata domani, venerdì 11 dalle ore 07:30 a termine dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale in due strade: Via Venticinque Aprile nei primi due stalli di sosta auto longitudinali tracciati dopo l’intersezione con Via Amalfi. E in via Pisa negli ultimi due stalli auto longitudinali tracciati all’altezza dei civici 57-59 e nel primo stallo auto longitudinale tracciato dopo l’attraversamento pedonale, all’altezza del civico 55.