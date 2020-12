RASSEGNA STAMPA Verso il Natale a passo di covid

Oggi, giovedì 10 dicembre, auguri a Gregorio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: imbastitura (cucitura provvisoria a punti larghi; il montaggio provvisorio di una costruzione; l’inizio di un’attività non ancora definita nei dettagli). Proverbi: “Pietra mossa non fa muschio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (In fortissimo ritardo in edicola). Covid e Natale. Portofino orfana dei turisti”; “Lo Splendido non apre”; “Messa prima di Natale, scelta già fatta gli anni scorsi”; “I presepi della valle esposti in rete”; “Le regole delle feste? Discutibili, dissennate e disarmanti”; “A Chiavari luci all’istituto Morando”. Covid economia: “Amici del parco di Sestri: alimenti a chi ha bisogno”; “A Lavagna buoni spesa per le famiglie”. Emergenza covid: “Asl 4: 29 nuovi contagi, 98 i ricoveri, 858 le persone in sorveglianza”;“Riapre villa Tasso, ma con soli 10 ospiti”; “Drive through al Broccardi, primi tamponi in Comune”. Olivicoltori: nuovi metodi per la raccolta .

Sestri Levante: via al progetto Clima. Lavagna: Via Barattina, piano lavori. Lavagna: riapre la biblioteca con prestito solo su prenotazione. Chiavari: il Mosaico rilancia il premio d’arte biennale. Chiavari: Hi-Lex il futuro difficile, fatturato meno 20%. Chiavari: lo scrittore Morchio al Bandolo. Chiavari: prima tranche di finanziamenti, lavori in stazione a gennaio. Chiavari: il calendario Anffas arriva anche a casa. Chiavari: la sedia leggera, fascino senza tempo.

Rapallo: Prco delle Fontanine, la gara di torte va in rete. Rapallo: porto Riva in consiglio prima delle festività natalizie. Rapallo: banda, una storia lunga 175 anni. Santa Margherita Ligure: il Continental si rinnova, progetto per suite e spa. Santa Margherita Ligure: nuovo libro della Tigulliana.

Camogli: San Valentino, via al bando. Recco: il sindaco aspetta i turisti lombardi.

Santo Stefano d’Aveto: “Tanta neve e impianti chiusi, pronti a varare alternative”.