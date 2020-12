Rapallo: “Covid, ecco il test rapido antigenico”

Da Graziella Ciceri riceviamo e pubblichiamo

Ho letto l articolo del Sindaco di Rapallo; dice che prima del tampone ha fatto un test casalingo e spiega che ha cambiato colore evidenziando la positività Mi sono informata anche alla farmacia Internazionale non esistono in commercio tali test. Vorrei una vostra precisazione per non diffondere notizie errate.grazie buon lavoro.graziella Ciceri.

*****

Si tratta di un test rapido antigenico, in vendita anche presso la Farmacia Comunale di via Arpinati (vedi immagine) che il sindaco, molto scrupoloso nel seguire le regole, aveva eseguito a domicilio ai primi dubbi. Sottoponendosi poi al tampone della Asl e attenendosi fino alla completa guarigione alle norme. (m.m.)