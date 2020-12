Lettere/ “Portofino e la litoranea libera dalle auto”

Da Andrea Maria Marianini riceviamo e pubblichiamo

Premetto che non sono ligure, ma Portofino è un bene dell’Umanità e mi permetto quindi di esprimere la mia opinione, che è quella di un turista. Non so se il tunnel che dovrebbe collegare Paraggi a Portofino verrà realizzato o meno, ma trovo l’idea fantastica e mi auguro possa diventare realtà. Mi auguro di poter percorrere a piedi quella splendida passeggiata affacciata sul mare senza la preoccupazione che passi un’auto, una moto o un bus. E mi immagino anche di vedere quella anonima piazza di accesso a Portofino resa degna del paese-gioiello. Quindi i miei complimenti a chi vuole togliere le auto dalla strada per migliorare l’ambiente. Unico rammarico che il tunnel non sia previsto fin dal Covo di Nord Est.